TWICE、アメリカ3大音楽授賞式で「ベスト女性K-POPアーティスト」にノミネート！

TWICEが、アメリカの音楽授賞式「アメリカン・ミュージック・アワード（AMA）」の受賞候補に名を連ねた。

4月14日（現地時間）、「AMA」主催側が公式サイトを通じて発表した今年のノミネーションによると、TWICEは「ベスト女性K-POPアーティスト（Best Female K-Pop Artist）」部門にノミネートされた。

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アメリカの音楽界において、グラミー賞、ビルボード・ミュージック・アワードと並ぶ3大授賞式の一つとされる「AMA」で、TWICEがノミネートされるのは今回が初めてではない。

2022年に「フェイバリットK-POPアーティスト（Favorite K-Pop Artist）」部門で候補に挙がって以来、今回で通算2度目のノミネートとなり、北米メインストリーム市場における揺るぎない存在感を示している。

（画像＝Dick Clark Productions）TWICE

こうした現地での高い人気は、現在開催中の6度目となる大規模ワールドツアー「THIS IS FOR」の成功にも直結している。

TWICEは今年、アメリカ地域だけで19都市を巡り、計33公演を成功裏に開催。来る17日と18日にテキサス州オースティンのムーディー・センターで行われる公演をもって、北米ツアーのフィナーレを飾る予定だ。

その後はすぐに日本へと渡り、4月25日、26日、28日の3日間、海外アーティストとして初めて東京・国立競技場で単独公演を開催する。

視界制限をなくした360度フルオープン形式で行われる今回の大規模公演では、3日間で約24万人という過去最大級の観客動員が見込まれており、ワールドクラスの実力を改めて証明する見通しだ。

（記事提供＝OSEN）