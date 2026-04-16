データセクションが３日続伸している。午後１時ごろに集計中の２６年３月期連結業績について、営業利益が従来予想の３４億９８００万円から３６億３５００万円（前の期４億９６００万円の赤字）へ、最終利益が１９億８００万円から２８億４００万円（同６億５４００万円の赤字）へ上振れて着地したようだと発表しており、好材料視されている。 売上高は、国内第１号データセンター案件やオーストラ