データセクション<3905.T>が３日続伸している。午後１時ごろに集計中の２６年３月期連結業績について、営業利益が従来予想の３４億９８００万円から３６億３５００万円（前の期４億９６００万円の赤字）へ、最終利益が１９億８００万円から２８億４００万円（同６億５４００万円の赤字）へ上振れて着地したようだと発表しており、好材料視されている。



売上高は、国内第１号データセンター案件やオーストラリア第１号データセンター案件の稼働開始時期が遅れたことで、３７２億７３００万円から３３６億１００万円（前の期比１１．４倍）へ下振れた。一方で第２２回新株予約権について、３月末日までに割当先全員から全量放棄の申し出を受け、きょう開催の取締役会でこれを無償取得し消却することを決定。これに伴い販管費として計上を予定していた株式報酬費用が非計上となることが利益を押し上げた。



出所：MINKABU PRESS