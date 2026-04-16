記事ポイントリヴェリアが医療機器認証のリカバリーマットレスとして登場リヴェリアが2026年4月16日から販売開始リヴェリアが血行促進と寝心地を両立リヴェリアが、血行促進と筋肉のコリ改善を目指せるリカバリーマットレスとして販売を開始しています。リヴェリアが、睡眠コンサルタント監修の設計で寝心地や体圧分散にもこだわった睡眠環境を提案しています。 Terize「REVERIA(リヴェリア)」 商品名：REVERIA(リ