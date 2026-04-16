睡眠環境を変える機能美！ Terize「REVERIA(リヴェリア)」

記事ポイント リヴェリアが医療機器認証のリカバリーマットレスとして登場リヴェリアが2026年4月16日から販売開始リヴェリアが血行促進と寝心地を両立 リヴェリアが医療機器認証のリカバリーマットレスとして登場リヴェリアが2026年4月16日から販売開始リヴェリアが血行促進と寝心地を両立

リヴェリアが、血行促進と筋肉のコリ改善を目指せるリカバリーマットレスとして販売を開始しています。

リヴェリアが、睡眠コンサルタント監修の設計で寝心地や体圧分散にもこだわった睡眠環境を提案しています。

Terize「REVERIA(リヴェリア)」

商品名：REVERIA(リヴェリア)発売日：2026年4月16日サイズ：厚100×970×1980重さ：約6.4kg製造：日本公式ページ：https://beautymakelabo.jp/shopping/lp.php?p=reveria

REVERIA(リヴェリア)が、管理医療機器として認証された血行促進と筋肉のコリ改善機能を備えています。

REVERIA(リヴェリア)が、体圧分散性や反発力、通気性にも配慮した新発想のマットレスとして使えます。

磁気機能

磁石数：48個磁力：MAX200mT素材：ネオジム磁石

REVERIA(リヴェリア)が、首・肩・腰のポイントに合わせた磁石配置で血行促進と筋肉のコリ改善を支えます。

磁気機能が、コンディションを整えたい就寝時間に取り入れやすい設計です。

体圧分散

6ゾーン・ボディバランスフォームが、身体の部位に合わせて圧を分散し、寝姿勢の負担を軽減します。

体圧分散設計が、仰向けでも横向きでも快適な寝心地につながります。

7層構造

7層構造が、負荷を吸収しながら反発し、オーダーメイドのようなフィット感を実現します。

通気性

側地が取り外して洗える仕様で、インナーカバーにもメッシュ生地を採用しているため清潔に使えます。

耐久性

耐久試験：8万回復元率：97.3％

ウレタンフォームが、高い復元性を維持しながら長期間使いやすい耐久性を備えています。

安心仕様

仕様：防ダニ・抗菌防臭ホルムアルデヒド検査結果：1マイクロg/g乳幼児用繊維製品基準：16マイクロg/g以下

側地が、第三者機関の検査で乳幼児用繊維製品基準を大きく下回る数値を確認しています。

厚み：10cm使い方：ベッドマットレス、床敷き、トッパー保証：1年間の品質保証

10cm厚の設計が、ベッドマットレスや床敷き、トッパーとして幅広い使い方に対応します。

圧縮梱包が、1人でも開封しやすく設置しやすい扱いやすさにつながります。

REVERIA(リヴェリア)が、睡眠中の血行促進を通じて毎日のコンディションを支える選択肢になります。

REVERIA(リヴェリア)が、寝心地と機能性の両方を重視したい人に向いたマットレスです。

REVERIA(リヴェリア)が、首・肩・腰の負担が気になる人の睡眠環境を見直すきっかけになります。

REVERIA(リヴェリア)の紹介でした。

よくある質問

Q. REVERIA(リヴェリア)はどんな機能を持つマットレスですか？

A. REVERIA(リヴェリア)は、管理医療機器として認証された血行促進と筋肉のコリ改善機能を備えるマットレスです。

Q. REVERIA(リヴェリア)はどのように使えますか？

A. REVERIA(リヴェリア)は、ベッドマットレスとしてだけでなく、床敷きやトッパーとしても使えます。

Q. REVERIA(リヴェリア)はお手入れしやすいですか？

A. REVERIA(リヴェリア)は、側地を取り外して洗えるうえ、通気性に配慮したメッシュ生地も採用しています。

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