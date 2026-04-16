アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、北海道産ソフトクリームと抹茶をかけ合わせた「抹茶デザート」4種を4月22日から期間限定で販売する。初夏の訪れとともに、新緑の季節を愉しんでもらいたいという想いを込め、上品な抹茶のほろ苦い風味と、ミルキーな北海道産ソフトクリームの甘さが絶妙に絡み合う、この春限定の「抹茶デザート」が登場する。今年は一部商品をリニューアルし、より和の味わいが愉しめ