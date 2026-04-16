アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、北海道産ソフトクリームと抹茶をかけ合わせた「抹茶デザート」4種を4月22日から期間限定で販売する。

初夏の訪れとともに、新緑の季節を愉しんでもらいたいという想いを込め、上品な抹茶のほろ苦い風味と、ミルキーな北海道産ソフトクリームの甘さが絶妙に絡み合う、この春限定の「抹茶デザート」が登場する。今年は一部商品をリニューアルし、より和の味わいが愉しめるデザートになった。抹茶好きにはたまらないびっくりドンキーこだわりの和スイーツを是非堪能してほしい考え。



「抹茶パフェ」

「抹茶パフェ」は、北海道産ソフトクリームと抹茶クリームに加え、わらび餅、ゆであずき、ぷるぷるの抹茶ゼリーがのったほんのり香る抹茶の風味と色々な食感が愉しめる和風パフェ。今年は新たに抹茶の焼き菓子をトッピングした。さらに、わらび餅とゆであずきを昨年から増量した。



「抹茶サンデー」

「抹茶サンデー」は、甘さ控えめの抹茶と北海道産ソフトクリームの優しい甘みがよく合う、食後にぴったりな小さめサイズの和スイーツになっている。



「抹茶アイスの抹茶シフォンプレート」

「抹茶アイスの抹茶シフォンプレート」は、ふわふわでしっとりとしたシフォンケーキにホイップクリームと抹茶ソースをあしらい、抹茶アイスやわらび餅を添えた、上品なケーキデザートになっている。びっくりドンキーこだわりのコーヒーと一緒に味わえるセットも選べる。



「ジョッキパフェ（抹茶）

たっぷりサイズの「ジョッキパフェ（抹茶）」では、「抹茶パフェ」のトッピングに加え、抹茶アイスやシフォンケーキなどを大きなジョッキに詰め合わせた満足感のある一品になっている。今年は、トッピングの焼き菓子が抹茶味になった。さらに、わらび餅とゆであずきを昨年から増量した。家族や友人とシェアをしながら愉しむこともできる。

［小売価格］

抹茶パフェ：690円

抹茶サンデー：490円

抹茶アイスの抹茶シフォンプレート（単品）：790円

抹茶アイスの抹茶シフォンプレート（コーヒーセット）：890円

ジョッキパフェ（抹茶）：1590円

（すべて税込）

［発売日］4月22日（水）

アレフ＝https://www.aleph-inc.co.jp