「さくらんぼパフェ」ホテルニューグランドは、5月16日〜6月30日までの期間、「さくらんぼパフェ」を販売する。トップには甘酸っぱさが魅力のさくらんぼと、本物そっくりに作ったさくらんぼのムースを飾った。グラスの中にはさくらんぼシャーベット、ミルク感たっぷりのジャージー牛乳アイス、ライチゼリー、ダークチェリーのコンポート、チョコレートのスポンジなどを重ねることで、爽やかな味わいから深みのある味わいへと、食べ