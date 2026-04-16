ホテルニューグランドは、5月16日〜6月30日までの期間、「さくらんぼパフェ」を販売する。





トップには甘酸っぱさが魅力のさくらんぼと、本物そっくりに作ったさくらんぼのムースを飾った。グラスの中にはさくらんぼシャーベット、ミルク感たっぷりのジャージー牛乳アイス、ライチゼリー、ダークチェリーのコンポート、チョコレートのスポンジなどを重ねることで、爽やかな味わいから深みのある味わいへと、食べ進めるごとに変化を楽しめる。少しずつ暑くなるこれからの季節のティータイムに、さくらんぼの可愛らしさは残しながらも、シックにまとめたパフェをぜひ食べてほしい考え。

［販売概要］

販売期間：5月16日（土）〜6月30日（火）

小売価格：さくらんぼパフェ 3100円（税・サービス料込）

販売場所：本館1階 コーヒーハウス ザ・カフェ

問合せ：本館1階 コーヒーハウス ザ・カフェまたはレストランリザベーション課 045−681−1841（代）

ホテルニューグランド＝https://www.hotel-newgrand.co.jp