ホテルニューグランド、本館1階の「コーヒーハウス ザ・カフェ」で「さくらんぼパフェ」を期間限定発売
ホテルニューグランドは、5月16日〜6月30日までの期間、「さくらんぼパフェ」を販売する。
トップには甘酸っぱさが魅力のさくらんぼと、本物そっくりに作ったさくらんぼのムースを飾った。グラスの中にはさくらんぼシャーベット、ミルク感たっぷりのジャージー牛乳アイス、ライチゼリー、ダークチェリーのコンポート、チョコレートのスポンジなどを重ねることで、爽やかな味わいから深みのある味わいへと、食べ進めるごとに変化を楽しめる。少しずつ暑くなるこれからの季節のティータイムに、さくらんぼの可愛らしさは残しながらも、シックにまとめたパフェをぜひ食べてほしい考え。
［販売概要］
販売期間：5月16日（土）〜6月30日（火）
小売価格：さくらんぼパフェ 3100円（税・サービス料込）
販売場所：本館1階 コーヒーハウス ザ・カフェ
問合せ：本館1階 コーヒーハウス ザ・カフェまたはレストランリザベーション課 045−681−1841（代）
ホテルニューグランド＝https://www.hotel-newgrand.co.jp