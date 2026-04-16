記事ポイントSKY GROUPが富士スピードウェイでオーナー向け特別プログラムを開催します。121台の特別車両と274名のオーナーが集う大規模イベントです。走行プログラムと約8,000発の花火が楽しめる一日限定の体験です。SKY GROUPが富士スピードウェイで開催した「THE SKY GROUP DAY」は、走行と展示、花火鑑賞を一日で楽しめる特別イベントです。イベントは世界最高峰クラスの特別車両が集まり、ハイエンド輸入車の魅力を体感できる