希少車と花火の競演！ SKY GROUP「Mt. FUJI FIREWORKS vs SPEEDWAY 2026」

記事ポイント SKY GROUPが富士スピードウェイでオーナー向け特別プログラムを開催します。121台の特別車両と274名のオーナーが集う大規模イベントです。走行プログラムと約8,000発の花火が楽しめる一日限定の体験です。 SKY GROUPが富士スピードウェイでオーナー向け特別プログラムを開催します。121台の特別車両と274名のオーナーが集う大規模イベントです。走行プログラムと約8,000発の花火が楽しめる一日限定の体験です。

SKY GROUPが富士スピードウェイで開催した「THE SKY GROUP DAY」は、走行と展示、花火鑑賞を一日で楽しめる特別イベントです。

イベントは世界最高峰クラスの特別車両が集まり、ハイエンド輸入車の魅力を体感できる内容です。

SKY GROUP「Mt. FUJI FIREWORKS vs SPEEDWAY 2026」

イベント名：THE SKY GROUP DAY - Mt. FUJI FIREWORKS vs SPEEDWAY 2026開催日：2026年4月11日会場：富士スピードウェイ参加者数：274名参加車両数：121台花火打ち上げ数：約8,000発

SKY GROUPが展開する各ブランドのオーナー向けに、富士スピードウェイならではの体験価値を提供します。

イベントは希少なハイパーカーや限定車を間近で見て、走りと音、空間演出まで楽しめる構成です。

参加車両

Bugatti Chiron SportBugatti Chiron Sport Les Legendes du Ciel（世界限定20台生産）Bugatti VeyronPagani Utopia（世界限定99台生産）Pagani HuayraAston Martin Valkyrie Spider（世界限定85台生産）Aston Martin Valhalla（世界限定999台生産）Aston Martin V12 Speedster（世界限定88台生産）McLaren Senna（世界限定500台生産）Lamborghini SIAN FKP 37（世界限定63台生産）Lamborghini SIAN Roadster（世界限定19台生産）

参加車両は同じ会場で一斉に見られる機会が少ない希少モデルを含みます。

車両ラインアップはSKY GROUPの取り扱いブランドの幅広さとネットワークの強さを伝えます。

走行プログラム

走行プログラムは参加ブランドと特別車両によるパレードランで、富士スピードウェイのストレートを埋め尽くす迫力を楽しめます。

アクティブランは各ブランドのスポーツ走行によって、エンジンサウンドや走行特性の違いを体感できます。

花火演出

花火プログラムは約8,000発の打ち上げで、モータースポーツイベントの余韻をそのままに楽しめます。

観覧体験はVIPラウンジと特別観覧エリアで、ケータリングとともに落ち着いて過ごせる内容です。

SKY GROUPは輸入車の所有体験を走行や展示だけで終わらせず、共有体験として広げています。

イベントは希少車の魅力を一か所で味わいたい人にとって、特別感の高い機会です。

富士山を望むロケーションとサーキット演出、花火の組み合わせが非日常感を高めます。

SKY GROUPが開催した「Mt. FUJI FIREWORKS vs SPEEDWAY 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. Mt. FUJI FIREWORKS vs SPEEDWAY 2026では何が楽しめますか？

A. SKY GROUPの特別車両展示、サーキット走行プログラム、約8,000発の花火鑑賞が楽しめます。

Q. どのような車両が参加しましたか？

A. Bugatti、Pagani、Aston Martin、McLaren、Lamborghiniの希少車や限定車が参加します。

Q. イベント会場はどこですか？

A. イベント会場は静岡県の富士スピードウェイです。

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