今度こそ完全試合なるか──。【もっと読む】ゾンビたばこ羽月、球界から聞こえてきた素性と意外な評判3月29日、中日戦の今季初登板で1安打完封勝利。「準完全」の投球を見せた広島の栗林良吏（29）が15日、再び中日と対戦した。三回まで1安打投球の滑り出し。1点リードの五回2死二塁から福永の打球が左中間を襲ったが、背走した中堅の大盛が打球に飛びつき好捕。バックの堅い守りにも助けられ、七回途中まで97球を投げて5安