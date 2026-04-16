記事ポイントSFマンガ『スターウォーク』第2巻が4月16日に発売しろわんのフィギュアキーホルダー付き特装版も数量限定で登場書店別購入特典と試し読みページで作品の魅力を楽しめる『スターウォーク』第2巻は、変わり果てた地球を舞台にした壮大な物語を描くSFマンガです。『スターウォーク』第2巻は、しろわんとミアがたどる人類の希望を追う展開を楽しめる最新巻です。 竹書房「スターウォーク」第2巻 タイトル