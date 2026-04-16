極限世界を進む希望の旅路！ 竹書房「スターウォーク」第2巻

記事ポイント SFマンガ『スターウォーク』第2巻が4月16日に発売しろわんのフィギュアキーホルダー付き特装版も数量限定で登場書店別購入特典と試し読みページで作品の魅力を楽しめる SFマンガ『スターウォーク』第2巻が4月16日に発売しろわんのフィギュアキーホルダー付き特装版も数量限定で登場書店別購入特典と試し読みページで作品の魅力を楽しめる

『スターウォーク』第2巻は、変わり果てた地球を舞台にした壮大な物語を描くSFマンガです。

『スターウォーク』第2巻は、しろわんとミアがたどる人類の希望を追う展開を楽しめる最新巻です。

竹書房「スターウォーク」第2巻

タイトル：『スターウォーク』第2巻著者：浅白優作発売日：2026年4月16日価格：880円（税込）ISBN：9784801987593通常版詳細：https://www.takeshobo.co.jp/book/b10137025.html特装版詳細：https://www.takeshobo.co.jp/book/b10139561.html連載ページ：https://takecomic.jp/series/7caa3085ae093

『スターウォーク』第2巻は、公転軌道から外れた地球を舞台に、未知の生物や人類の謎へ向き合う本格SFとして読める作品です。

『スターウォーク』第2巻は、第1巻発売直後に紙と電子で大きな反響を集めた注目作の続巻です。

物語

しろわんは、もう一度ミアに会うために「スヴァールバル世界種子貯蔵庫」を目指して黄昏地帯を歩き続けます。

第2巻は、生存者のコートとAIロボットのぱんだわんにゃんも加わり、人類の希望につながる衝撃の事実へ進む展開を楽しめます。

特装版

内容：「しろわん約1／3スケールフィギュアキーホルダー」付き特装版販売形態：数量限定発売日：2026年4月16日

特装版は、人気キャラクターのしろわんを立体で楽しめる限定アイテム付きで購入できます。

購入特典

特典名：カラー・1c 両面カード対象店舗：メロンブックス

カラー・1c 両面カードは、メロンブックスでの購入時にもらえる特典です。

特典名：カラーイラストカード対象店舗：TSUTAYA（一部店舗）、COMIC ZIN

カラーイラストカードは、対象書店ごとに絵柄を楽しみたい読者にうれしい特典です。

特典名：1cペーパー対象店舗：アニメイト（一部店舗）、ゲーマーズ、まんが王、有隣堂（一部店舗）、三省堂書店（一部店舗を除く）、喜久屋書店（一部店舗を除く）、ヴィレッジヴァンガード（一部店舗を除く）、ブックファースト 新宿店、わんだ〜らんど なんば店配布条件：なくなり次第終了

1cペーパーは、幅広い書店で配布されるため、購入先に合わせて選びやすい特典です。

各特典は配布状況や対象店舗が異なるため、購入前に各書店で確認すると安心です。

試し読み

『スターウォーク』第2巻は、試し読み画像でも灼熱と極寒に分かれた世界の緊張感やキャラクターの感情表現を味わえます。

浅白優作さんの描く緻密な世界観は、1ページごとに先の展開を追いたくなる魅力があります。

『スターウォーク』第2巻は、SFの設定を楽しみたい読者にも、しろわんたちの旅路を見届けたい読者にも手に取りやすい1冊です。

竹コミ！

の連載ページや書籍詳細ページでは、購入前に作品情報を確認できます。

壮大な世界で人類の希望を追う『スターウォーク』第2巻の紹介でした。

よくある質問

Q. 『スターウォーク』第2巻の発売日はいつですか？

A. 『スターウォーク』第2巻の発売日は2026年4月16日です。

Q. 特装版には何が付きますか？

A. 特装版には「しろわん約1／3スケールフィギュアキーホルダー」が付きます。

Q. 購入特典はどこでもらえますか？

A. 購入特典はメロンブックス、TSUTAYA一部店舗、COMIC ZIN、アニメイト一部店舗など対象書店で配布されます。

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