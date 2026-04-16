記事ポイントガードに触れると自動で止まる安全機能を備えたDCリビング扇風機です。DCモーターと7枚羽根で、省エネと静音性を両立します。風量6段階やタイマー機能で、暮らしに合わせて使いやすいモデルです。ユアサプライムスは、ガードに触れると運転を自動停止する「タッチストップ DCリビング扇風機」を発売します。タッチストップ DCリビング扇風機は、安全性と省エネ性、静音性を1台にまとめたリビング扇風機です。全国の家