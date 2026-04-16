触れて止まる安心設計！ ユアサプライムス「タッチストップ DCリビング扇風機」

記事ポイント ガードに触れると自動で止まる安全機能を備えたDCリビング扇風機です。DCモーターと7枚羽根で、省エネと静音性を両立します。風量6段階やタイマー機能で、暮らしに合わせて使いやすいモデルです。 ガードに触れると自動で止まる安全機能を備えたDCリビング扇風機です。DCモーターと7枚羽根で、省エネと静音性を両立します。風量6段階やタイマー機能で、暮らしに合わせて使いやすいモデルです。

ユアサプライムスは、ガードに触れると運転を自動停止する「タッチストップ DCリビング扇風機」を発売します。

タッチストップ DCリビング扇風機は、安全性と省エネ性、静音性を1台にまとめたリビング扇風機です。

全国の家電量販店やホームセンター、ユアサプライムス.comなどで購入できます。

ユアサプライムス「タッチストップ DCリビング扇風機」

商品名：タッチストップ DCリビング扇風機発売時期：2026年4月中旬販売場所：全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムス.com、各種ショッピングサイト希望小売価格：9,980円（税込）カラー：ベージュ、ブルーグレー

タッチストップ DCリビング扇風機は、ガードに触れたときに自動で止まる安心機能を備えた新モデルです。

タッチストップ DCリビング扇風機は、小さな子どもがいる家庭でも使いやすい設計で、毎日の涼しさと安心を両立します。

安全機能

タッチストップ機能は、運転中にガードへ触れるとすぐに運転を一時停止します。

タッチストップ機能は、約5秒後に自動で運転を再開するため、使い勝手を保ちながら安全性を高めます。

完全停止機能は、ガードに10秒間触れ続けると電源をオフにします。

完全停止機能は、再運転時に「運転入/切」ボタンの操作が必要なため、確認してから再開できます。

省エネと静音性

モーター：DCモーター消費電力：21W電気代の目安：約155円（1日8時間、30日使用時）

DCモーターは、毎日の使用でも電気代を抑えやすい省エネ性能を備えます。

DCモーターは、就寝時にも運転音が気になりにくく、寝室でも使いやすい静音性を発揮します。

やさしい風

羽根枚数：7枚風量調節：6段階モード：リズム風

7枚羽根は、風切り音を抑えながら、やわらかく広がる風を届けます。

リズム風モードは、自然のそよ風のような強弱のある風を室内で楽しめます。

タイマーと使いやすさ

入タイマー：6時間切タイマー：6時間自動オフタイマー：8時間首振り機能：対応付属品：リモコン

風量6段階は、微風から強風までその日の暑さや過ごし方に合わせて選べます。

タイマー機能は、就寝時や起床時の室温調整に役立ち、切り忘れ防止にもつながります。

カラー展開

ベージュ型番：YT-DS3431HFR(C)ブルーグレー型番：YT-DS3431HFR(AH)JAN（ベージュ）：4979966574374JAN（ブルーグレー）：4979966574381サイズ：約幅36×奥行34×高さ67（84）cm重量：約2.8kg電源：AC100V 50/60Hz電源コード長：約1.6m生産国：中国

ベージュは、ナチュラルやウッド系のインテリアになじみやすいカラーです。

ブルーグレーは、落ち着いたモダンな空間に合わせやすいニュアンスカラーです。

タッチストップ DCリビング扇風機は、子どものいる家庭で気になりやすい扇風機まわりの不安に応える商品です。

タッチストップ DCリビング扇風機は、毎日使いやすい省エネ性と静音性も備えています。

タッチストップ DCリビング扇風機は、カラーや機能のバランスを重視して選びたい人にも向いています。

タッチストップ DCリビング扇風機の紹介でした。

よくある質問

Q. タッチストップ DCリビング扇風機はどこで買えますか？

A. タッチストップ DCリビング扇風機は、全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムス.com、各種ショッピングサイトで購入できます。

Q. タッチストップ機能はどのように動きますか？

A. タッチストップ機能は、ガードに触れると運転を一時停止し、約5秒後に自動で再開します。

Q. 長く触れた場合はどうなりますか？

A. 完全停止機能は、ガードに10秒間触れ続けると電源をオフにし、再運転時には「運転入/切」ボタンの操作が必要です。

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