ドコモ「Samsung Galaxy A57 5G」を23日に発売 NTTドコモは、サムスン電子製のAndroidスマートフォン「Samsung Galaxy A57 5G SC-54G」を4月23日に発売する。 オンラインショップでの価格は9万5480円。端末購入プログラム「いつでもカエドキプログラム」が利用できる。予約は16日9時、オンラインショップの事前購入は21日10時に受付が開始される。 Samsung Galaxy A57 5G 「Samsung Galaxy A57 5G」は