ドコモ「Samsung Galaxy A57 5G」を23日に発売

NTTドコモは、サムスン電子製のAndroidスマートフォン「Samsung Galaxy A57 5G SC-54G」を4月23日に発売する。

オンラインショップでの価格は9万5480円。端末購入プログラム「いつでもカエドキプログラム」が利用できる。予約は16日9時、オンラインショップの事前購入は21日10時に受付が開始される。

Samsung Galaxy A57 5G

「Samsung Galaxy A57 5G」は、サムスン電子製のAndroidスマートフォン。ディスプレイは約6.7インチ（フルHD＋）の有機EL（Super AMOLED+）を搭載。チップセットは「Exynos 1680」、メモリーは8GB、ストレージは128GBを備える。

カメラは、背面に約5000万画素のメインカメラ、約1200万画素の超広角カメラ、約500万画素のマクロカメラの三眼構成。前面には約1200万画素のフロントカメラを備える。

バッテリー容量は5000mAh、最大45Wの急速充電に対応する（ワイヤレス充電は非対応）。IPX5／IPX8とIP6Xの防水防塵性能、おサイフケータイ（FeliCa）のほか、かこって検索やAI消しゴム、電話アプリの文字起こし機能など、同社の主要なAI機能を搭載する。

Wi-FiはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、Bluetoothはバージョン6.0に対応。SIMはnanoSIM＋eSIMまたはeSIM2枚のデュアルSIM（DSDV）、5G SAとHPUE、docomo Starlink Directをサポートする。

本体の大きさは約162×77×6.9mm、重さは約179g。

本体カラーは、オーサムネイビーとオーサムグレー、オーサムライラック。オンラインショップ限定でオーサムアイシーブルーを用意している。

いつでもカエドキプログラム適用時の価格

オーサムネイビーオーサムグレーオーサムライラックオーサムアイシーブルー

端末購入プログラム「いつでもカエドキプログラム」では、24回分割払いで購入し、23カ月目までに端末をドコモに返却すると、24回目の支払いが不要になる。

分割払い時の支払額は、次の通り。他社からの乗り換え（MNP転入）では、5G WELCOME割で最大4万3967円割引される。

新規契約時分割支払い額：1913円×23回＋5万1480円プログラム利用時の実質負担額：4万4000円 他社からの乗り換え（MNP転入）分割支払い額：1円×23回＋5万1480円プログラム利用時の実質負担額：33円 機種変更時分割支払い額：2314円×23回＋4万2240円プログラム利用時の実質負担額：5万3240円