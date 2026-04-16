キム・ヘソンは価値ある先制2ランを放った(C)Getty Images現地4月15日に本拠地で行われたメッツ戦に「8番・遊撃」で出場したキム・ヘソンが今季1号2ランを放った。2回二死二塁の好機で回ってきた打席、相手右腕、クレイ・ホームズの変化球を完璧に捉え、右翼スタンドに放り込んだ。【動画】鮮やかな一発！キム・ヘソンの今季1号2ラン先制の1号2ランを放ったヘソンははみかみながらも喜びを隠しきれず、ダイヤモンドを1周。