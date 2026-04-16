はにかみながらダイヤモンドを1周…キム・ヘソン今季1号をファンも祝福「3Aにおりる必要はない」「彼はキープして給料を上げてやるべき」
キム・ヘソンは価値ある先制2ランを放った(C)Getty Images
現地4月15日に本拠地で行われたメッツ戦に「8番・遊撃」で出場したキム・ヘソンが今季1号2ランを放った。
2回二死二塁の好機で回ってきた打席、相手右腕、クレイ・ホームズの変化球を完璧に捉え、右翼スタンドに放り込んだ。
【動画】鮮やかな一発！キム・ヘソンの今季1号2ラン
先制の1号2ランを放ったヘソンははみかみながらも喜びを隠しきれず、ダイヤモンドを1周。
ベンチに戻ってきてからはおなじみのテオスカー・ヘルナンデスのひまわりの種による祝福やナインみんなから声をかけられ、笑顔を見せた。
ムーキー・ベッツの故障に伴いチームに合流し、試合前まで打率.286としっかり結果を残している。
今回の1号2ランにはファンの間からも「3Aにおりる必要はない」「やるじゃないか！」「彼はキープして給料を上げてやるべき」と応援の声が続々と上がっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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