スバル待望の6速MTに多彩な特別パーツを装備！ スバルWRX STIスポーツ♯｜Subaru WRX STI Sport♯ 東京オートサロン2026で初公開された「WRX STIスポーツ♯」がいよいよ発売される。このモデルは、2.4リッター水平対向4気筒ターボエンジンとシンメトリカルAWD、そして現行WRXの日本仕様では初採用となる6速MTなどのアセットを組み合わせたSTIコンプリートカー。ピストンとコ