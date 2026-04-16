スバル待望の6速MTに多彩な特別パーツを装備！

スバルWRX STIスポーツ♯｜Subaru WRX STI Sport♯

東京オートサロン2026で初公開された「WRX STIスポーツ♯」がいよいよ発売される。

このモデルは、2.4リッター水平対向4気筒ターボエンジンとシンメトリカルAWD、そして現行WRXの日本仕様では初採用となる6速MTなどのアセットを組み合わせたSTIコンプリートカー。

ピストンとコンロッドの重量公差およびクランクシャフトとフライホイール、クラッチカバーの回転バランス公差を徹底的に低減したバランスドエンジンと、バランスドクラッチカバー&フライホイールを採用することで、振動が少なく滑らかな吹け上がりを実現。

加えて、専用チューニングを施したZF製の電子制御ダンパーやBrembo（ブレンボ）製ブレーキキャリパー、STIパフォーマンスパーツなどを装備し、スバルならではの走りの愉しさを提供する。

ボディカラーはWRブルー・パール、セラミックホワイト、サンライズイエローの3色から選べる。

スバルWRX STIスポーツ♯｜Subaru WRX STI Sport♯

スバル「WRX STI Sport♯」の主な特別装備

・バランスドエンジン（ピストン&コンロッド、クランクシャフト）

・バランスドクラッチカバー&フライホイール

・STI製フレキシブルドロータワーバー フロント（STI Sport♯ロゴ付）

・STI製フレキシブルドロースティフナー フロント（STIロゴ付）

・STI製フレキシブルドロースティフナー リヤ（STIロゴ付）

・専用電子制御ダンパー（ZF製）

・ブレンボ製18インチフロント対向6ポット&リヤ対向2ポットブレーキキャリパー（ゴールド塗装）、フロント&リヤドリルドディスクローター

・245/35R19タイヤ（ブリヂストン・ポテンザ S007）&19インチアルミホイール（マットグレー塗装）

・小型トランクスポイラー（ブラック塗装）

・本革巻シフトノブ&本革巻ハンドブレーキレバー

・ウルトラスエードシート［ブラック（ブラックステッチ）、イエローパーフォレーション］（レカロ製フロントシート、STIロゴ入り）

スバルWRX STIスポーツ♯｜Subaru WRX STI Sport♯

SPECIFICATIONS

スバルWRX STIスポーツ♯｜Subaru WRX STI Sport♯

ボディサイズ：全長4670×全幅1825×全高1465mm

ホイールベース：2675mm

最低地上高：135mm

最小回転半径：5.5m

乗車定員：5人

車両重量：1560kg

総排気量：2387cc

エンジン：水平対向4気筒ターボ

最高出力：202kW（275ps）/5600rpm

最大トルク：350Nm（35.7kgf-m）/2000-5200rpm

トランスミッション：6速MT

駆動方式：AWD

税込車両価格：610万5000円