2026年4月16日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、香川グルメの讃岐うどんに次ぐ名物「骨付鳥」の秘密に迫る。【写真】スタジオの試食会でも「かんずり」が登場！そのお味は…香川の「骨付鳥」、実は12年前に番組で取り上げていたのだが、香川県民から「もうちょっとリサーチしてほしい！」とのダメ出しが…。というわけで、今回は『骨の髄まで徹底再調査！香川県骨付鳥の真実’26』と題し、《