2026年4月16日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、香川グルメの讃岐うどんに次ぐ名物「骨付鳥」の秘密に迫る。

【写真】スタジオの試食会でも「かんずり」が登場！そのお味は…



香川の「骨付鳥」、実は12年前に番組で取り上げていたのだが、香川県民から「もうちょっとリサーチしてほしい！」とのダメ出しが…。というわけで、今回は『骨の髄まで徹底再調査！ 香川県骨付鳥の真実’26』と題し、《骨の髄まで》香川第二の名物「骨付鳥」の秘密を徹底調査！



香川出身・高畑淳子もそのおいしさを熱弁！（写真提供：読売テレビ）

「親鳥」「若鳥」とは？ 骨付鳥は油がうまい!? 絶対的なパートナーは「おにぎり」？ 香川県民はクリスマスも「骨付鳥」のお店に並ぶ――!?

スタジオの試食会に登場した「骨付鳥」に、ゲストたちは手づかみでかぶりつく！果たして、その感想は――。

ケンミングルメの味を引き立てる名脇役＝調味料＆薬味にスポットをあて、その県出身の名脇役俳優が「熱演」する新企画『KENMIN 名バイプレイヤーズ』。

今回注目したのは新潟県の「かんずり」。その「かんずり」を俳優・遠山俊也が「熱演」で紹介する。

新潟県民が「どこの家にもある」とこたえる「かんずり」は、上杉謙信の時代から伝わるというピリ辛の香辛料。鍋、ラーメン、肉料理、刺身、パスタなどあらゆる料理に使われ、合わない料理はない!?

名前の由来や、独特の製造方法など、新潟グルメを引き立てる「かんずり」の秘密に迫る。

スタジオ試食会にも「かんずり」が登場。かんずりを添えた刺身と豆腐のお味は――!?



初登場、京都出身・松田好花（写真提供：読売テレビ）

数あるケンミン用語の中から、説明が難しい《特殊な状況》をズバッと一言で表現できる用語を紹介する『超ピンポイント用語の基礎知識』のコーナー。今回注目したのは、秋田県民しか言わないある《超ピンポイント用語》。

県南部と内陸部の秋田県民が「きゃどぽんぽんじぃ」と言った時はどういう状況のとき？

他県民には理解不能なケンミン用語を解明！