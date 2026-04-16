４月１６日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、エコノミスト・永濱利廣氏と寺島尚正アナウンサーが、中東情勢の悪化による影響に関するニュースについて意見を交わした。 永濱氏「家計の影響が本格化するのはこれから」 中東情勢の影響を受けた素材の高騰を価格転嫁する動きが広がってきた。汎用合成樹脂（プラスチック）の取引価格が３月に比べて３割上昇し、食品包装などに値上げが波及する。夏にかけ