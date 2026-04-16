カウリスが大幅続伸し年初来高値を更新している。１５日の取引終了後に、不正アクセス検知サービス「ＦｒａｕｄＡｌｅｒｔ」が東京スター銀行（東京都港区）のインターネットバンキングに採用されたと発表しており、これを好感した買いが入っている。 「ＦｒａｕｄＡｌｅｒｔ」は、２５０を超える独自のパラメータを活用して、金融機関に求められる高度な不正アクセス検知と取引モニタリングを