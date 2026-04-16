カウリス<153A.T>が大幅続伸し年初来高値を更新している。１５日の取引終了後に、不正アクセス検知サービス「Ｆｒａｕｄ Ａｌｅｒｔ」が東京スター銀行（東京都港区）のインターネットバンキングに採用されたと発表しており、これを好感した買いが入っている。



「Ｆｒａｕｄ Ａｌｅｒｔ」は、２５０を超える独自のパラメータを活用して、金融機関に求められる高度な不正アクセス検知と取引モニタリングを実現するクラウド型サービス。今回の採用は、インターネットバンキング及びＷＥＢ口座開設における金融犯罪リスクへの対応強化を目的としており、東京スター銀行では同サービスを活用することで、海外からの不審なアクセスや同一端末からの複数申し込みなどの兆候を把握し、デジタルチャネルにおけるリスクを的確に捉え適切な対応につなげる体制構築につながったとしている。



出所：MINKABU PRESS