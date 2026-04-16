京都府南丹市の山林で男子児童が遺体で見つかり、父親が逮捕された事件で、警察は捜査本部を設置しました。 4月16日午前10時から開かれた会見で、警察は刑事部長を本部長とする捜査本部を設置したと発表しました。 南丹市園部町の会社員・安達優季（ゆうき）容疑者（37）は3月23日の朝から4月13日の夕方ごろまでの間、町内の山林に息子の結希さん（11）の遺体を運び、遺棄した疑いがもたれています。 その後の捜査で結