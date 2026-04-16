京都府南丹市の山林で男子児童が遺体で見つかり、父親が逮捕された事件で、警察は捜査本部を設置しました。

4月16日午前10時から開かれた会見で、警察は刑事部長を本部長とする捜査本部を設置したと発表しました。

南丹市園部町の会社員・安達優季（ゆうき）容疑者（37）は3月23日の朝から4月13日の夕方ごろまでの間、町内の山林に息子の結希さん（11）の遺体を運び、遺棄した疑いがもたれています。

その後の捜査で結希さんが行方不明となった3月23日に、安達容疑者が結希さんの学校付近まで自分の車を運転していたことが新たに分かりました。しかし、車に結希さんが乗っていたどうかについて警察は、捜査に支障があるとして明らかにしていません。警察は、結希さんが亡くなったいきさつについても捜査する方針です。

（京都府警捜査一課 井上正己課長）「捜査本部を設置のうえ、本件の全容解明を図ることにいたしました」

京都府南丹市で安達結希さんが行方不明となってから3週間以上、本格的な捜査が始まることになりました。逮捕された結希さんの父親の安達優季（ゆうき）容疑者（37）は、警察の調べに対し「私がやったことに間違いありません」と容疑を認めているということです。

結希さんは3月23日、安達容疑者が車で小学校のそばの駐車場まで送り届けたのを最後に行方が分からなくなったとされていました。警察によりますと結希さんは行方不明当日、3月23日の朝まで生存していたことが確認されているということです。

警察は、事件と事故の両面で調べているなかで防犯カメラの映像などから安達容疑者の犯行を裏付けたということです。4月15日、安達容疑者を任意で話を聞いていましたが、供述などが決め手となって逮捕に至ったということです。

亡くなった結希さんと同じ小学校に通っている児童の保護者は…

「かなりショック、まさかっていう感じ。子どもたちも衝撃を受けていますし、何があったか解明してほしい」

警察によりますと安達容疑者は、山林に遺棄する前に別の複数の場所に遺体を遺棄した疑いがあり、警察は遺体をみつからないようにするためだったとみています。

警察は、16日朝も安達容疑者の自宅を家宅捜索しているほか、結希さんの死因の特定を進めています。