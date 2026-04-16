京都府南丹市園部町で行方不明だった安達結希さんが市内の山林で遺体となって発見された事件で、養父の安達優季容疑者が死体遺棄容疑で逮捕された。2026年4月16日放送の「DayDay.」（日本テレビ系）の出演者からも次々と悲痛なコメントがあがった。「父親の姿がテレビに出た時に、今までにないつらい感情が」MCの山里亮太さんは悔しそうな表情で、「最悪の形での結果になってしまった。父親が逮捕された今回の事件、どう思いますか