山形市の６０代の女性が現金４６２万円をだまし取られる特殊詐欺被害がありました。 【写真を見る】ニセモノの警察官や検察官から電話で...60代女性が現金462万円だましとられる（山形） 被害に遭った女性は相手が警察官や検察官を名乗ったことから信用してしまったということです。 警察によりますと、先月、山形市に住む６０代女性の家の固定電話に電力会社の職員を名乗る男から身に覚えのない電気料金に関する電話があり、不