山形市の６０代の女性が現金４６２万円をだまし取られる特殊詐欺被害がありました。

【写真を見る】ニセモノの警察官や検察官から電話で...60代女性が現金462万円だましとられる（山形）

被害に遭った女性は相手が警察官や検察官を名乗ったことから信用してしまったということです。

警察によりますと、先月、山形市に住む６０代女性の家の固定電話に電力会社の職員を名乗る男から身に覚えのない電気料金に関する電話があり、不正契約の被害届を警察に出すよう言われたということです。

その後「警視庁組織犯罪対策課のナカヤマ」を名乗る男から、ＬＩＮＥのビデオ通話を通じて警察官の制服姿を見せられるなどしました。

さらに「検察官のミズクラ」を名乗る男から「あなたに犯罪のお金が流れている疑いがある」「身の潔白を証明するため調査を行うのでお金を振り込んでほしい」などと言われたということです。

女性は、この話を信じ指定された口座に４回にわたり、あわせて現金４６２万円を振り込んだということです。しかしその後、男らと連絡がとれなくなり、被害に遭ったことに気が付きました。

警察は、警察官などが電話で現金を要求することは絶対にないとして注意を呼びかけています。