故ヴァル・キルマーが、AIによって蘇った……。2025年に亡くなったキルマーの“出演最新作”となる映画『As Deep as the Grave（原題）』の予告編映像が公開された。 「死を恐れるな、そして私を恐れるな」と、キルマーは映像で語りかけている。 ﻿ 『As Deep as the Grave』は、1920年代を舞台に、考古学者アン＆アール・モリス夫妻の物語を描く作品。この題材に共感していたキルマ&#