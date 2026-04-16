けさ、山形県酒田市でクマが目撃され、市が注意を呼びかけています。 【写真を見る】【動画】付近ではイチゴの苗が踏み荒らされる酒田市でクマ1頭目撃近くには小学校や中学校も（山形） クマが目撃された付近では農作物にも被害が出ていて、市と警察が注意を呼びかけています。 酒田市によりますときょう午前６時ごろ、酒田市浜中にある市の斎場の近くでクマを目撃したと付近の住民から通報がありました。目撃されたクマの