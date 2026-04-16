けさ、山形県酒田市でクマが目撃され、市が注意を呼びかけています。

【写真を見る】【動画】付近ではイチゴの苗が踏み荒らされる 酒田市でクマ1頭目撃 近くには小学校や中学校も（山形）

クマが目撃された付近では農作物にも被害が出ていて、市と警察が注意を呼びかけています。

酒田市によりますときょう午前６時ごろ、酒田市浜中にある市の斎場の近くでクマを目撃したと付近の住民から通報がありました。目撃されたクマの体長などは分かっていません。

現場付近では、きのう夕方にもクマ１頭が目撃されたほか、そばにある畑ではイチゴの苗が踏み荒らされる被害も確認されたということです。

クマが目撃された周辺には小中学校があるため、登下校の時間帯を中心に市と警察で警戒を続けるとしています。

■クマの活動が例年より早く活発に

県によりますと、県内では今年、今月１２日現在でクマの目撃が６８件確認されています。

今年に入り、酒田市では今月１日にクマが目撃されました。去年は最初に目撃されたのが４月１７日で、今年は去年に比べ半月以上早く目撃されたことになります。





県は、クマの活動が活発になるのが例年よりも早くなっているとしてクマを目撃した場合にはすぐに市か警察に連絡するようよびかけています。