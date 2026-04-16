移動に時間がかかるし、早朝からプレーするゴルフでは、前日の睡眠に気を遣っている人も多いだろう。明日のラウンドのために「今日は早く寝よう」とスマホの目覚ましをセットして眠る人も多いと思うが、ちょっと待ってほしい。実は、ゴルファーなら誰もがやっている行動が、間違った睡眠の第一歩になっているケースも。アスリートの睡眠とパフォーマンスに詳しい島村麗乃さんに、睡眠のNG行動を聞いた。【画像】たき火の動画を見る