【写真】爆イケ＆真剣な表情が満載！BTS「Hooligan」MV撮影の裏側【動画】新鮮な姿を見せた「2.0」MVビハインド動画 BTSがブラックレザーのハードな衣装で「Hooligan」のミュージックビデオ撮影に臨む舞台裏オフショットが公開され、話題を集めている。 ■BTS「Hooligan」MV撮影の裏側を公開！ 「Hooligan」は鋭い剣の音を用いた独特なリズムが印象的な、オルタナティブヒップホップの楽曲。MVでは数十人