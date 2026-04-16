BTSスタイル際立つレザー×オールブラック衣装で7人ズラリ「Hooligan」オフショットに「まじで全員かっこいい」「サラストのテテ爆イケ」と反響

【写真】爆イケ＆真剣な表情が満載！BTS「Hooligan」MV撮影の裏側【動画】新鮮な姿を見せた「2.0」MVビハインド動画

BTSがブラックレザーのハードな衣装で「Hooligan」のミュージックビデオ撮影に臨む舞台裏オフショットが公開され、話題を集めている。

■BTS「Hooligan」MV撮影の裏側を公開！

「Hooligan」は鋭い剣の音を用いた独特なリズムが印象的な、オルタナティブヒップホップの楽曲。MVでは数十人のダンサーと共に、BTSが爆発的なエネルギーの群舞を繰り広げている。

その収録現場で撮影されたオフショットは22枚。ブラックレザーのクールな衣装に身を包んだ7人の凛々しいソロショットの他、全員で和やかに並んだ集合ショット、真剣にカメラを見つめる表情など、舞台裏がふんだんに収められている。V（ヴィ）はサラサラの黒髪ストレートヘアを披露。またメンバーがレザーマスクを被り目元以外を隠した、ミステリアスな姿も捉えられている。

SNSでは「最高にカッコ良すぎる」「心臓に悪いぐらいかっこいい」「気絶しそう」「気品と迫力がすごい」「ピースを忘れないジンくん好き」「ビジュすごすぎる」「まじで全員かっこいい」と大きな反響が。またBTSは4月17、18日に行われる東京ドーム公演のため来日中のため「この人たちが今日本にいるなんて…」という声も多く見られた。

■BTSがウィッグ＆ヒゲ姿で談笑

またメンバーがウィッグやヒゲ姿で新鮮な姿を見せた「2.0」のMV撮影現場のビハインド動画も公開。キレよくダンスする姿や、撮影の合間に談笑する様子が切り取られた。