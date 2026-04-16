サステナビリティ戦略に基づく4つの環境方針も同時策定FC東京は4月16日、国連気候変動枠組条約（UNFCCC）の「Sports for Climate Action Framework（スポーツを通じた気候行動枠組み）」に署名したと発表した。Jリーグクラブが同枠組みへ参加を表明するのは初めてとなる。本枠組みは、ネットゼロ社会の実現に向けてスポーツ界が一丸となり行動することを目的に、2018年に設立された。署名団体には、ネットゼロに向けた戦略の策