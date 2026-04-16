サステナビリティ戦略に基づく4つの環境方針も同時策定

FC東京は4月16日、国連気候変動枠組条約（UNFCCC）の「Sports for Climate Action Framework（スポーツを通じた気候行動枠組み）」に署名したと発表した。

Jリーグクラブが同枠組みへ参加を表明するのは初めてとなる。

本枠組みは、ネットゼロ社会の実現に向けてスポーツ界が一丸となり行動することを目的に、2018年に設立された。署名団体には、ネットゼロに向けた戦略の策定・実行や、関係者との協働など、4つの原則に基づく行動が求められる。

あわせてクラブは、サステナビリティ戦略に基づき、「クライメートポジティブ」「資源循環100％」「ネイチャーポジティブ」「持続可能な調達」という4つの環境方針を策定した。地球環境を守り、地域やパートナー企業、ファン・サポーターとともに前向きなアクションを広げていく姿勢を示している。国連側からも「ピッチ内外でのリーダーシップを発揮する良い模範」と歓迎された。

代表取締役社長を務める川岸滋也氏のコメントは以下のとおり。

「今回の署名は、私たちのソーシャルステートメントとサステナビリティ戦略を、国際的な気候行動の枠組みへ接続する大きな一歩です。ファン・サポーター、パートナー、自治体、地域のみなさまとともに、東京から具体的なアクションを積み重ね、スポーツの力でよりよい未来をつくってまいります」 （FOOTBALL ZONE編集部）