記事ポイント「あるちゅーる」にストロベリー味が加わり、選べる楽しさが広がります。ストロベリー味は甘く華やかな香りと食べやすいアルコール度数10％が特長です。公式サイトでは200本購入で特製ライトをプレゼントする記念企画を実施しています。「あるちゅーる」シリーズに新フレーバーのストロベリー味が登場しています。ストロベリー味は甘く芳醇な香りとすっきりした甘みで楽しめるスティック型アルコールゼリーです。公式