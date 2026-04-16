甘酸っぱさ広がる新体験！ あるちゅーる「ストロベリー味」

記事ポイント 「あるちゅーる」にストロベリー味が加わり、選べる楽しさが広がります。ストロベリー味は甘く華やかな香りと食べやすいアルコール度数10％が特長です。公式サイトでは200本購入で特製ライトをプレゼントする記念企画を実施しています。 「あるちゅーる」にストロベリー味が加わり、選べる楽しさが広がります。ストロベリー味は甘く華やかな香りと食べやすいアルコール度数10％が特長です。公式サイトでは200本購入で特製ライトをプレゼントする記念企画を実施しています。

「あるちゅーる」シリーズに新フレーバーのストロベリー味が登場しています。

ストロベリー味は甘く芳醇な香りとすっきりした甘みで楽しめるスティック型アルコールゼリーです。

公式サイトでは発売記念として、200本購入で特製ライトをプレゼントしています。

あるちゅーる「ストロベリー味」

商品名：あるちゅーる ストロベリー味発売日：2026年4月15日内容量：10gアルコール度数：10％価格：249円（税込）フレーバー：ストロベリー味

あるちゅーる ストロベリー味は、摘みたてのイチゴを思わせる華やかな香りが広がる新フレーバーです。

あるちゅーる ストロベリー味は、天然甘味料のステビアを使った自然ですっきりした甘みで食べやすく仕上げています。

シリーズの魅力

あるちゅーるは、パッケージから直接楽しめる日本初のスティック型アルコールゼリーです。

あるちゅーるは、お客様同士やお客様とキャストの会話を自然に広げるコミュニケーションツールとして活用できます。

あるちゅーるは、コラーゲンやプラセンタを配合し、美味しさと美容成分をあわせて楽しめます。

あるちゅーるは、2024年12月の発売開始から1年で2000店舗以上の飲食店との取引と累計60万本以上の発注実績を持ちます。

導入しやすさ

あるちゅーる ストロベリー味は、会話を盛り上げながら自然に注文数を伸ばし、客単価アップにつなげやすい商品です。

あるちゅーるは、グラスの準備や洗浄が不要なため、忙しい時間帯でもスムーズに提供できます。

あるちゅーる ストロベリー味は、アルコールの刺激を抑えた味わいで、お酒が苦手なスタッフも取り入れやすい仕上がりです。

購入特典

特典内容：あるちゅーる特製ライト対象：200本購入

あるちゅーる特製ライトは、スイッチを入れると「見たらグイッ！」の文字が浮かび上がる店頭向けアイテムです。

あるちゅーる特製ライトは、売り場の演出を盛り上げたい店舗にうれしい購入特典です。

あるちゅーる ストロベリー味は、甘い香りと食べやすさを両立した新しい選択肢です。

あるちゅーるは、飲食店でのコミュニケーションや提供のしやすさにも配慮した商品です。

公式サイトでは商品詳細の確認や注文ができます。

「あるちゅーる ストロベリー味」の紹介でした。

よくある質問

Q. あるちゅーる ストロベリー味はどこで購入できますか？

A. あるちゅーる ストロベリー味は公式サイトで購入できます。

Q. あるちゅーる ストロベリー味のアルコール度数は何％ですか？

A. あるちゅーる ストロベリー味のアルコール度数は10％です。

Q. 購入特典はどんな内容ですか？

A. 200本購入すると「見たらグイッ！」の文字が浮かび上がる特製ライトがプレゼントされます。

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