記事ポイントピングーの期間限定POP UPイベントがヤマシロヤで開催されます。パンダ姿の先行販売グッズや購入特典のショッパーが登場します。JR上野駅では大型映像演出とフォトスポットを楽しめます。ピングーの期間限定POP UPイベントが上野のヤマシロヤで始まります。イベントは先行販売グッズやグリーティングに加え、JR上野駅での大型展開もそろい、街歩きとあわせて楽しめます。 ピングー「ヤマシロヤ POP UPイベント」&