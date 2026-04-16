上野で広がる春の南極時間！ ピングー「ヤマシロヤ POP UPイベント」

記事ポイント ピングーの期間限定POP UPイベントがヤマシロヤで開催されます。パンダ姿の先行販売グッズや購入特典のショッパーが登場します。JR上野駅では大型映像演出とフォトスポットを楽しめます。 ピングーの期間限定POP UPイベントがヤマシロヤで開催されます。パンダ姿の先行販売グッズや購入特典のショッパーが登場します。JR上野駅では大型映像演出とフォトスポットを楽しめます。

ピングーの期間限定POP UPイベントが上野のヤマシロヤで始まります。

イベントは先行販売グッズやグリーティングに加え、JR上野駅での大型展開もそろい、街歩きとあわせて楽しめます。

ピングー「ヤマシロヤ POP UPイベント」

開催場所：ヤマシロヤ 6階イベントスペース所在地：東京都台東区上野6-14-6開催期間：2026年4月18日(土)〜5月6日(水・祝)開催時間：土日祝10:00〜21:30開催時間：平日13:00〜20:00店舗営業時間とは異なります

ピングーの会場は上野のおもちゃ・ホビー専門店で限定開催され、買い物とあわせて立ち寄りやすいイベントです。

ピングーの企画は45周年の節目にあわせた展開で、会場ではキャラクターの世界観を身近に楽しめます。

先行販売グッズ

商品名：ねそべりマスコット パンダピングー商品名：ねそべりマスコット パンダピンガノベルティ条件：ピングーグッズを3,300円(税込)以上購入ノベルティ内容：ショッパー

パンダ姿のマスコットは上野らしいモチーフを取り入れたデザインで、会場記念の特別感があります。

ショッパーの特典は対象金額の購入でもらえるため、グッズをまとめて選びたい方にも魅力的です。

グリーティング

開催日：2026年4月25日(土)、5月5日(火・祝)参加条件：当日POP UPイベントでピングーグッズを2,000円(税込)以上購入開催時間：1回目13:00〜、2回目15:00〜開催場所：ヤマシロヤ 6階イベントスペース特設会場定員：各回先着20組参加券：先着順で配布、なくなり次第終了参加条件：参加希望者1名につき1枚参加券が必要付添条件：小学6年生までの子どもは1名まで付添可能

ピングーのグリーティングは2ショット撮影を楽しめる内容で、来場の思い出をしっかり残せます。

参加券は先着配布のため、撮影を希望する場合は早めの来場が安心です。

上野駅展開

放映場所：JR上野駅 13番線 PLATFORM13放映期間：2026年4月27日(月)〜5月3日(日)放映時間：8:00〜21:30掲出場所：ポレイア広場輸送障害時などは13番線ホームへの立ち入り規制や放映停止の場合がありますポレイア広場の広告も同日程で掲出されます

PLATFORM13の映像コンテンツは全長約100mの壁面を使った演出で、駅利用の合間にもピングーの世界観を味わえます。

ポレイア広場のフォトスポットは写真を撮って楽しめるため、イベント会場とあわせて巡る楽しみが広がります。

ピングーのPOP UPイベントは限定グッズ、撮影体験、駅での大型演出をまとめて楽しめる上野ならではの企画です。

ピングーの先行販売アイテムは記念性が高く、来場の目的をつくりやすい内容です。

ピングーの駅展開は会場の外でも作品の魅力に触れられるため、おでかけ先としての満足感も高まります。

ピングーの春の上野イベントの紹介でした。

よくある質問

Q. ヤマシロヤのPOP UPイベントはいつ開催されますか？

A. ヤマシロヤのPOP UPイベントは2026年4月18日から5月6日まで開催されます。

Q. グリーティングイベントに参加する条件は何ですか？

A. グリーティングイベントは当日に会場でピングーグッズを2,000円(税込)以上購入すると参加できます。

Q. JR上野駅のピングー展開はどこで見られますか？

A. JR上野駅13番線のPLATFORM13で映像コンテンツを見られ、ポレイア広場ではフォトスポットも楽しめます。

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