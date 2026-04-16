元「プラス・マイナス」の兼光タカシ（46）が、15日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。改めて漫才への思いを語った。同番組には「東西のものまね戦士」として、ものまねタレントの原口あきまさ、ホリ、「カーネーション」岡下雅典、兼光が集結した。学園祭の営業でものまねを披露しているという岡下が「ものまねのほうがウケてしまうことが結構ある。漫才に入ったらシーンって…」と悩