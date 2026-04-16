俳優のルビー・ローズさん（左）と歌手のケイティ・ペリーさん/Getty Images（CNN）オーストラリア当局は、米テレビドラマ「オレンジ・イズ・ニュー・ブラック」の俳優ルビー・ローズさんが関与する2010年の事案について、調査を開始したと発表した。ローズさんは今週、性的暴行を受けたとしてSNSで歌手のケイティ・ペリーさんを告発していた。この告発は、ローズさんがビクトリア州メルボルンのナイトクラブで2010年に起きたと主