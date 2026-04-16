俳優のルビー・ローズさん（左）と歌手のケイティ・ペリーさん/Getty Images

（CNN）オーストラリア当局は、米テレビドラマ「オレンジ・イズ・ニュー・ブラック」の俳優ルビー・ローズさんが関与する2010年の事案について、調査を開始したと発表した。ローズさんは今週、性的暴行を受けたとしてSNSで歌手のケイティ・ペリーさんを告発していた。

この告発は、ローズさんがビクトリア州メルボルンのナイトクラブで2010年に起きたと主張する事案に基づくもので、ペリーさんはその後これを否定している。

州警察はCNNへの声明で、メルボルン性犯罪・児童虐待調査チーム（SOCIT）が、告発について調査中であることを確認した。

ペリーさんは代理人を通じて告発を否定しており、調査の発表前にCNNへ宛てた声明で、ローズさんの主張は「完全な虚偽」であり「危険かつ無責任なうそだ」と述べた。

ローズさんが最初に告発を行ったのは今週初め。芸能誌コンプレックスがSNSに投稿したペリーさんに関する記事に返信する形だった。その記事は軽いトーンのもので、音楽祭コーチェラでジャスティン・ビーバーさんのステージを見たペリーさんの反応を取り上げたものだった。ペリーさんはカナダのトルドー前首相とともに参加しており、2人は昨年から恋愛関係にある。

ローズさんは「ケイティ・ペリーはメルボルンのスパイス・マーケット・ナイトクラブで私に性的暴行を加えた。彼女がどう思おうと関係ない」と書き込んだ。投稿は現在削除されている。

ローズさんは当初、この件について警察に被害届を提出することに「興味がない」とSNSにつづっていたが、14日になって被害届の提出を決めたこと、これ以上公の場でこの件について語ることはできないことを示唆した。

「これは警察からの通常の要請であり、いろんな意味でとても安心した」とローズさんは言い、「これで癒やしのプロセスを始めることができる」とつづった。

ペリーさんは25年4月、ローレン・サンチェス・ベゾスさんら6人の女性の1人として、ジェフ・ベゾス氏率いる米宇宙企業ブルー・オリジンのロケットに搭乗し、10分間の宇宙観光ミッションに参加した。