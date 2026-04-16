伊藤洋輝の所属するバイエルン・ミュンヘンはパリ・サンジェルマンと対戦するUEFAチャンピオンズリーグ（CL）準決勝の組み合わせが4月15日に発表された。大会連覇を目指すフランス1部パリ・サンジェルマン（PSG）は、日本代表DF伊藤洋輝の所属するドイツ1部バイエルン・ミュンヘンと対戦することとなった。準決勝では日本代表MF遠藤航の所属するイングランド1部リバプールを破ったPSGは、スペイン1部レアル・マドリードとの激