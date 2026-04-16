伊藤洋輝の所属するバイエルン・ミュンヘンはパリ・サンジェルマンと対戦する

UEFAチャンピオンズリーグ（CL）準決勝の組み合わせが4月15日に発表された。

大会連覇を目指すフランス1部パリ・サンジェルマン（PSG）は、日本代表DF伊藤洋輝の所属するドイツ1部バイエルン・ミュンヘンと対戦することとなった。

準決勝では日本代表MF遠藤航の所属するイングランド1部リバプールを破ったPSGは、スペイン1部レアル・マドリードとの激闘を制して4強入りしたバイエルンと対戦する。なお、両クラブは11月にグループフェーズで対戦しており、このときはバイエルンがFWルイス・ディアスの2ゴールで2-1の勝利を収めていた。

もう一つの準決勝では、日本代表MF守田英正の所属するポルトガル1部スポルティング・リスボンを破ったイングランド1部アーセナルが2年連続の4強入りを果たしている。そのアーセナルと対戦することとなったのが、バルセロナとのスペイン勢対決を制したアトレティコ・マドリードとなっている。

世界最高峰の戦いが繰り広げられる欧州CL。その準決勝の第1戦は4月29日、30日に行われ、準決勝の第2戦は5月6日、7日に行われる。

ファンからは「バイエルンvsPSG 決勝よりも白熱しそう」「熱い組み合わせ」「激アツすぎる」「どこが勝ってもドラマがある」「4大リーグそれぞれのトップチームが上がってきててエモい」といった声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）