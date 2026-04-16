記事ポイントイエローハットが交通ルールを学べる「道路標識クイズ」をXで毎日出題します。イエローハットが店頭購入者向けに交通安全グッズのプレゼントを実施します。全国交通安全運動応援キャンペーンが安全運転を楽しく見直すきっかけになります。イエローハットが、春の全国交通安全運動に合わせた「全国交通安全運動応援キャンペーン」を実施します。道路標識クイズや店頭プレゼントが、交通安全を身近に学べる内容です。